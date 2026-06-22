«Динамо» Мх рассчитывает усилиться сразу двумя экс-игроками «Зенита»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов ответил на вопрос, обсуждал ли он с главным тренером Вадимом Евсеевым кандидатуры бывших нападающих «Зенита» Артема Дзюбы и Александра Кокорина.

© ФК «Динамо» Мх

— Мы разговаривали, но если все будет нормально, очно встретимся 22 июня и там уже будем проводить такие разговоры. Естественно, Дзюба и Кокорин — большие мастера, это помощники для клубов. Но здесь нужно больше смотреть на стратегию, - сказал Газизов.

— С Кокориным и Дзюбой еще не связывались?

— Нет.

— А по денежкам их потянете?

— Здесь больше о стратегии разговор.

— Просто у них зарплаты большие.

— А я про стратегию развития, про то, что мы хотим от своей команды. Речь не только про то, чтобы укрепиться в Премьер-лиге, но и про развитие. Если брать Дзюбу, рядом с ним неплохо развивались молодые ребята в «Акроне», поэтому я понимаю, что он лидер раздевалки. Это непростой выбор, это ребята чуть-чуть другого уровня, — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Артем Дзюба выступал в «Зените» с 2015 по 2022 гг. Провел 181 матч, забил 85 голов.

Александр Кокорин играл в «Зените» в период с 2016 по 2020 гг. Провел 62 матча, забил 17 мячей.