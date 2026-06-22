Игрок «Ньюкасла» интересен «Тоттенхэму»

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали интересен «Тоттенхэму». Об этом сообщает инсайдер Никола Скира.

По данным источника, «шпоры» готовы заплатить за 26-летнего итальянца больше €100 млн. При этом известно, что сам Тонали хотел бы присоединиться к «Тоттенхэму», даже несмотря на не очень удачное выступление команды в минувшем сезоне Английской Премьер-Лиги.

«Тоттенхэм» финишировал в турнирной таблице АПЛ на 17-й строчке, оторвавшись от зоны вылета в Чемпионшип всего на два балла. «Ньюкасл» занял 12-е место. Сандро Тонали провёл за «сорок» 53 матча во всех турнирах, отметился тремя забитыми мячами и семью результативными передачами.

Ранее стало известно, что в «Тоттенхэм» перешёл защитник «Брайтона» Ян Пауль ван Хекке.