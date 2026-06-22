Игрок «Спартака» рассказал, как провел летний отпуск

Игрок «Спартака» Дмитриев рассказал, как провёл летний отпуск
Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, как провёл летний отпуск в текущее межсезонье.
«Отдохнул в отпуске. Был в Питере, съездил в Италию — Милан и Рим. Впереди тяжёлый сезон, как и всегда. Понятно, что будет тяжело. Дай бог, всё будет хорошо. В отпуске о матче Суперкубка не думал. С завтрашнего дня начнём», — передает слова Дмитриева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
23 мая 2026 года «Спартак» победил «Краснодар» в матче за Фонбет кубок России. Игра прошла в Москве на стадионе «Лужники». По итогам сезона-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиге «Спартак» занял четвёртое место с 52 очками.
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