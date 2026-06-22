"Спартак" интересуется легионером "Рубина"

Московский "Спартак" нацелился на футболиста казанского "Рубина".

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По информации источника, форвард казанского "Рубина" Мирлинд Даку является одним из вариантов для "Спартака" в качестве усиления позиции форварда.

В прошлом сезоне Даку провел за казанцев во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего форварда в 9 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.