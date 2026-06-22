$73.4484.17

"Спартак" может подписать легионера из "Рубина"

Rusfootball

Московский "Спартак" нацелился на футболиста казанского "Рубина".

"Спартак" интересуется легионером "Рубина"
© Rusfootball

По информации источника, форвард казанского "Рубина" Мирлинд Даку является одним из вариантов для "Спартака" в качестве усиления позиции форварда.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

В прошлом сезоне Даку провел за казанцев во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет 11 забитых мячей и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего форварда в 9 миллионов евро, его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года.

Rusfootball: главные новости
Спортс: главные новости
Rusfootball: главные новости
Спортс: главные новости