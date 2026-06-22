В "Спартаке" рассказали о состоянии здоровья травмированного защитника

Главный врач "Спартака" Кирилл Козлов рассказал о состоянии здоровья Срджана Бабича.

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По словам Козлова, Бабич начнет сборы в общей группе.

- Бабич был прооперирован после травмы крестообразной связки колена. Закладывается шесть-восемь месяцев на восстановление. Последний месяц прошлого сезона Бабич тренировался в общей группе. Сегодня он показал хороший результат в тестировании. Он начнёт в общей группе, - приводит слова Козлова "Чемпионат".

Напомним, что защитник московского "Спартака" Срджан Бабич получил повреждение в октябре прошлого года - у него был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Всего в прошлом сезоне футболист вышел на поле в 13 встречах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость 30-летнего серба, согласно версии портала Transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.