Капитан «Спартака» отреагировал на слухи о переходе Малкома в клуб

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин отреагировал на слухи в СМИ о возможном переходе в стан-красно-белых вингера «Аль-Хиляля» Малкома, который ранее выступал за «Зенит».

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«В футболе всё возможно. Это слухи. Верить или нет… Каждый день выходят новости о трансферах. Я в это не верю. Воспринимаю как данность, когда это случается», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Нападающий выступал за петербуржцев с 2019 по 2023 год. Малком за четыре года в составе сине-бело-голубых забил 42 гола и отдал 27 результативных передач в 109 матчах. Нападающий вместе с командой выиграл девять трофеев, включая четыре победы в Российской Премьер-Лиге. Кроме того, бразилец успел получить российский паспорт.