В "Динамо" раскрыли позицию по трансферу Миранчука

В "Динамо" раскрыли позицию по трансферу Алексея Миранчука
Председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев прокомментировал информацию о возможном переходе Алексея Миранчука в столичную команду.
По словам руководителя бело-голубых, на данный момент возвращение игрока сборной России в РПЛ не входит в число обсуждаемых вариантов. При этом Ивлев не стал полностью исключать вероятность такого развития событий в будущем.
Контракт Миранчука с "Атлантой Юнайтед" рассчитан до конца 2027 года. В нынешнем сезоне Миранчук провёл 16 матчей, забил шесть мячей и записал на свой счёт два ассиста.
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