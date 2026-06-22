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В "Динамо" раскрыли позицию по трансферу Алексея Миранчука

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Председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев прокомментировал информацию о возможном переходе Алексея Миранчука в столичную команду.

В "Динамо" раскрыли позицию по трансферу Миранчука
© Global Look Press

По словам руководителя бело-голубых, на данный момент возвращение игрока сборной России в РПЛ не входит в число обсуждаемых вариантов. При этом Ивлев не стал полностью исключать вероятность такого развития событий в будущем.

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- Мы смотрим на тех игроков, которые нужны "Динамо". Все возможно, но на данном этапе приглашение Алексея в "Динамо" не обсуждается, - приводит слова Ивлева "РБ Спорт".

Контракт Миранчука с "Атлантой Юнайтед" рассчитан до конца 2027 года. В нынешнем сезоне Миранчук провёл 16 матчей, забил шесть мячей и записал на свой счёт два ассиста.

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