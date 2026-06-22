«Панатинаикос» купит вратаря «Барселоны»

«Панатинаикос» приобретет вратаря «Барселоны» Иньяки Пенью.

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Греческий клуб купит 27-летнего вратаря примерно за 3 миллиона евро.

Пенья подпишет контракт с командой на три года с опцией продления соглашения еще на сезон.

В прошлом сезоне Пенья играл за Эльче на правах аренды. Он провел 16 матчей в Ла Лиге, пропустил 28 мячей и 4 раза сыграл на ноль. Его статистику можно изучить по ссылке.