Главный тренер сборной Казахстана ушел в отставку

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Байсуфинов ушел в отставку
Казахстанская федерация футбола (КФФ) приняла отставку главного тренера национальной сборной Талгата Байсуфинова. Об этом сообщает пресс-служба КФФ.
"КФФ с сожалением приняла отставку главного тренера и с уважением отнеслась к его решению, - говорится в сообщении федерации. - За время работы во главе команды Талгат Байсуфинов показал лучший результат среди всех своих периодов в сборной. Под его руководством команда вернула уверенность в своих силах и улучшила позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА)".
Отмечается, что о дальнейших шагах по формированию тренерского штаба будет сообщено дополнительно.
Байсуфинов возглавил сборную Казахстана в октябре 2025 года. Под его руководством сборная не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года. Ранее он возглавлял национальную команду в 2016-2017 и 2020-2022 гг.
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