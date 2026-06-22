Главный тренер сборной Казахстана ушел в отставку

Казахстанская федерация футбола (КФФ) приняла отставку главного тренера национальной сборной Талгата Байсуфинова. Об этом сообщает пресс-служба КФФ.

"КФФ с сожалением приняла отставку главного тренера и с уважением отнеслась к его решению, - говорится в сообщении федерации. - За время работы во главе команды Талгат Байсуфинов показал лучший результат среди всех своих периодов в сборной. Под его руководством команда вернула уверенность в своих силах и улучшила позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА)".

Отмечается, что о дальнейших шагах по формированию тренерского штаба будет сообщено дополнительно.

Байсуфинов возглавил сборную Казахстана в октябре 2025 года. Под его руководством сборная не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года. Ранее он возглавлял национальную команду в 2016-2017 и 2020-2022 гг.