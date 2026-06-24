Объявлено время начала матча за Суперкубок России

Пресс-служба московского «Спартака» сообщила, что игра за Суперкубок России с санкт-петербургским «Зенитом» начнётся в 19:30 мск. Матч состоится 18 июля в Нижнем Новгороде на одноимённом стадионе.

Действующим обладателем Суперкубка России является московский ЦСКА, который в предыдущей встрече за трофей обыграл «Краснодар» (1:0).

«Зенит» — победитель Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Сине-бело-голубые заняли первое место, опередив «Краснодар» на два очка. Третьим стал «Локомотив», а «Спартак» — четвёртым. Красно-белые под руководством Хуана Карлоса Карседо выиграли Фонбет Кубок России, одолев в Суперфинале «Краснодар».