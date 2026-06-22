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«МЮ» приобрел землю для стадиона на 100 000 мест

Sports.ru

«Манчестер Юнайтед» объявил, что приобрел землю для возведения нового стадиона на 100 тысяч зрителей.

«Манчестер Юнайтед» купил землю для стадиона на 100 000 мест
© Sports.ru
«МЮ» приобрел большую часть земли, необходимой для строительства нового стадиона на 100 000 мест. Это важная веха в долгосрочной стратегии преобразования района Олд Траффорд. Новый стадион, который станет крупнейшей спортивной ареной в Великобритании, послужит катализатором для возрождения района, способствуя созданию одного из самых динамичных и значимых спортивно-развлекательных центров в мире. Клуб приобрел участок площадью 25 акров (101 171 кв. м – Спортс’‘), расположенный примерно в 350 метрах к северо-западу от нынешнего стадиона, у компании Indurent, ведущего поставщика промышленных площадей и компании из портфеля Blackstone. «Юнайтед» будет напрямую взаимодействовать с предприятиями, затронутыми этими планами, чтобы поддержать их в переходный период. Ожидается, что проект реконструкции площадью 370 акров (1 497 336 кв. м – Спортс’‘) обеспечит около 15 000 новых домов, включая доступное жилье, создаст 48 000 новых рабочих мест на местном уровне и более 90 000 на национальном уровне, а также будет приносить более 7 миллиардов фунтов в год в экономику Великобритании», – говорится в заявлении «МЮ».
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