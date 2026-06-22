ЦСКА может купить Бабкина в случае продажи Баринова. Отступные хавбека «Крыльев» – 300 млн рублей (Иван Карпов)
Состав ЦСКА может пополнить полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Бабкин.
Иван Карпов сообщает, что армейцы высоко оценивают качества 23-летнего хавбека и всерьез рассматривают возможность его трансфера в случае продажи Дмитрия Баринова в АЕК.
В соглашении Бабкина прописаны отступные в 300 миллионов рублей. Также интерес к Сергею проявляет «Рубин».
Бабкин забил 1 гол и получил 2 желтые и 2 красные карточки в 23 матчах Мир РПЛ-2025/26. Его подробная статистика – здесь.
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