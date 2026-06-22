Воспитанник "Краснодара" стал игроком "Ротора"

"Ротор" представил нового игрока.

© ФК "Краснодар"

"Умников стал игроком "Ротора". Полузащитник переходит в наш клуб на правах аренды. Добро пожаловать в "Ротор", Михаил Андреевич Умников!" - написано в Telegram-канале клуба.

Михаил Умников является выпускником академии "Краснодара". В прошедшем сезоне полузащитник выступал в составе ульяновской "Волги" на правах аренды. На его счету 31 матч и 2 результативные передачи. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 300 тысяч евро.