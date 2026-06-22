Воспитанник "Краснодара" стал игроком "Ротора"

Воспитанник "Краснодара" перешел в "Ротор"
"Ротор" представил нового игрока.
"Умников стал игроком "Ротора". Полузащитник переходит в наш клуб на правах аренды. Добро пожаловать в "Ротор", Михаил Андреевич Умников!" - написано в Telegram-канале клуба.
Михаил Умников является выпускником академии "Краснодара". В прошедшем сезоне полузащитник выступал в составе ульяновской "Волги" на правах аренды. На его счету 31 матч и 2 результативные передачи. Трансферная стоимость 20-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 300 тысяч евро.
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