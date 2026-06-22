«Челси» получит за Мареску около 20 млн евро. Тренер и «Сити» подпишут контракт на 3 года (Джанлука Ди Марцио)
«Манчестер Сити» и «Челси» договорились по поводу тренера Энцо Марески.
46-летний итальянец согласовал с лондонцами расторжение контракта. В ближайшие часы Мареска отправится в Манчестер, чтобы подписать трехлетний контракт с «горожанами» и стать преемником Пепа Гвардиолы.
По данным Джанлуки Ди Марцио, компенсация для «Челси» от «Сити» за Энцо оценивается примерно в 20 миллионов евро (17 млн фунтов).
Роберто Карлос считает, что Аргентина лучше Бразилии сейчас: «Есть тренер, который долго работает. Есть Месси – эталон для мирового футбола, для нашей эпохи»
Гарсия станет 3-й женщиной-арбитром на мужском ЧМ – мексиканка назначена на игру Тунис – Нидерланды. Американка Пенсо обслужит матч Эквадор – Германия
«Тренерский штаб сборной во главе с Карпиным – этого понять не могу. На ЧМ делать нечего, если смотреть на победы над сборными, которые не могут попасть в элиту». Кавазашвили о команде
Роберто Карлос считает, что Аргентина лучше Бразилии сейчас: «Есть тренер, который долго работает. Есть Месси – эталон для мирового футбола, для нашей эпохи»
Гарсия станет 3-й женщиной-арбитром на мужском ЧМ – мексиканка назначена на игру Тунис – Нидерланды. Американка Пенсо обслужит матч Эквадор – Германия
«Тренерский штаб сборной во главе с Карпиным – этого понять не могу. На ЧМ делать нечего, если смотреть на победы над сборными, которые не могут попасть в элиту». Кавазашвили о команде