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«Челси» получит за Мареску около 20 млн евро. Тренер и «Сити» подпишут контракт на 3 года (Джанлука Ди Марцио)

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«Манчестер Сити» и «Челси» договорились по поводу тренера Энцо Марески.

«Манчестер Сити» и «Челси» договорились по поводу тренера
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46-летний итальянец согласовал с лондонцами расторжение контракта. В ближайшие часы Мареска отправится в Манчестер, чтобы подписать трехлетний контракт с «горожанами» и стать преемником Пепа Гвардиолы.

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По данным Джанлуки Ди Марцио, компенсация для «Челси» от «Сити» за Энцо оценивается примерно в 20 миллионов евро (17 млн фунтов).

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