«Тоттенхэм» начал переговоры с «Ливерпулем» по трансферу нападающего

«Тоттенхэм Хотспур» провел предварительные обсуждения с «Ливерпулем» о возможном переходе нападающего Коди Гакпо, сообщает TEAMtalk. Лондонский клуб изучает ситуацию вокруг 26-летнего игрока сборной Нидерландов и запрашивает условия для трансфера.

Главный тренер «шпор» Роберто Де Дзерби и селекционный отдел рассматривают Гакпо, как альтернативу Савиньо из «Манчестер Сити». В руководстве «Тоттенхэма» считают, что нидерландец может принести более быстрый результат за счет опыта выступлений на топ-уровне.

Сам футболист обеспокоен своим положением в «Ливерпуле» после прихода нового главного тренера Андони Ираолы и трансфера испанского вингера Виктора Муньоса. Гакпо не хочет оставаться игроком ротации, что подталкивает его к изучению вариантов продолжения карьеры. Помимо «Тоттенхэма», интерес к форварду проявляет «РБ Лейпциг».