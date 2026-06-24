Роналдиньо подписал контракт с клубом Серии C
Футбольный клуб «Равенна» из итальянской Серии C на официальном сайте сообщил о подписании контракта с бывшим футболистом сборной Бразилии Роналдиньо.
Презентация нового игрока команды состоялась в Майами. Ранее сообщалось, что Роналдиньо примет участие в товарищеском матче клуба, а также будет помогать бренду в рекламных и благотворительных кампаниях.
На протяжении игровой карьеры Роналдиньо выступал за «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе». Позднее он также играл в футзал за команды из Индии. Помимо этого, футболист с 1999-го по 2013-й защищал цвета национальной команды Бразилии. В активе футболиста множество наград, среди которых есть и «Золотой мяч».
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