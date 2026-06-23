Легионер «Зенита» пришел на тренировку с учебником по русском языку

Бразильский футболист «Зенита» Нино пришёл на тренировку с учебником по русском языку
Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино пришёл на тренировку сине-бело-голубых с учебником по русскому языку. Фотографией футболиста поделилась пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале клуба.
Нино 29 лет, за сине-бело-голубых центральный защитник выступает с января 2024 года. В прошлом сезоне бразилец провёл 32 матча на клубном уровне, забил один гол и сделал две результативные передачи. Действующий контракт Нино с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.
Ранее сообщалось, что в услугах защитника заинтересован бразильский «Флуминенсе».
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Дидье Дешам: «Мбаппе способен поднять планку еще выше – очень требователен к себе. Не уверен, что Килиан будет играть до возраста Месси и Роналду, но он будет много забивать»
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