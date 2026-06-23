Футбольный агент: Месси давно закрыл вопрос сравнения с Роналду

Португальский агент Паулу Барбоза заявил «Матч ТВ», что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси давно снял все вопросы о сравнении с форвардом команды Португалии Криштиану Роналду.

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Месси забил пять голов в двух матчах группового раунда ЧМ‑2026, его команда обыграла сборные Алжира (3:0) и Австрии (2:0) и досрочно обеспечила себе выход в плей‑офф. Роналду не отметился результативными действиями в игре против сборной ДР Конго (1:1), во вторник португальцы сыграют с командой Узбекистана.

— Месси — один из лучших игроков на этом чемпионате мира, и вчера он это еще раз показал. Он продолжает играть на высоком уровне, это единственный игрок, который в любой момент может решить исход матча, таких очень мало. Он снова делает Аргентину кандидатом на победу в турнире. Я думаю, что Месси давно закрыл вопрос о сравнении с Роналду. Он потрясающий игрок. Он играет для команды, а не для себя, и в этом главная разница с Роналду, — сказал Барбоза «Матч ТВ».

Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.