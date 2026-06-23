Выяснилось, когда «Манчестер Сити» назначит Мареску главным тренером

«Ман Сити» назначит Мареску на этой неделе (The Times)
«Манчестер Сити» на этой неделе должен объявить о назначении Энцо Марески на пост главного тренера команды, сообщает The Times.
Ранее стало известно, что итальянский специалист подпишет с горожанами контракт на три года, а «Челси» получит около 20 миллионов евро в качестве компенсации.
Во главе «Манчестер Сити» Мареска заменит Пепа Гвардиолу.
Итальянец ранее возглавлял «Челси», в котором работал с июля 2024 года по январь 2026 года. Мареска также работал ассистентом Гвардиолы в «Манчестер Сити» в сезоне-2022/23.
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