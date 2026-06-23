Экс-игрок «Зенита» переходит в «Локомотив»

Экс-полузащитник «Зенита» переходит в «Локомотив»
«Локомотив» договорился об аренде 22-летнего полузащитника «Сочи» Александра Коваленко. Об этом сообщает футбольный инсайдер Инар Ибрагимов.
Журналист отмечает, что Коваленко отправляется в Москву в аренду с правом выкупа. До подписания контракта игроку осталось пройти медосмотр.
В 2023-2024 годах Коваленко играл за «Зенит». В прошлом сезоне провел 28 матчей в составе «Сочи».
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