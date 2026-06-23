«Спартак» предложил защитника нескольким клубам РПЛ

«Спартак» предложил своего защитника нескольким клубам РПЛ — источник
Защитник «Спартака» Илья Самошников может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Услуги 28-летнего россиянин были предложены нескольким клубам Мир Российской Премьер-Лиги. Один из этих клубов — самарские «Крыль Советов». Об этом сообщает интернет-портал Metaratings.
Отмечается, что у «Крыльев» также есть вариант подписания флангового защитника «Зенита» Юрия Горшкова.
Напомним, Илья Самошников перешёл в «Спартак» летом 2025 года, но закрепиться в составе красно-белых не сумел, проведя всего три матча за сезон чемпионата России. Горшков выступает за «Зенит» с 2024 года — на его счету 22 сыгранные встречи в составе петербуржцев.
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