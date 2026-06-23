«Атлетико» назвал «Барселоне» сумму отступных за нападающего

Руководство «Атлетико Мадрид» хочет получить от «Барселоны» не менее €500 млн в качестве отступных за трансфер форварда Хулиана Альвареса, об этом сообщает AS. Контракт аргентинца с «матрасниками» истекает летом 2030 года.

Альварес выступает за «Атлетико» с 2024 года. В предыдущем сезоне нападающий провёл 49 матчей во всех турнирах, где забил 20 мячей и отдал 9 голевых передач.

За свою карьеру 26-летний нападающий выиграл Лигу чемпионов, Английскую Премьер-лигу, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира в составе «Манчестер Сити», в котором выступал до перехода в «Атлетико». В составе сборной Аргентины форвард стал чемпионом мира 2022 года и дважды выигрывал Кубок Америки.