Глава "Динамо": Тюкавин интересен европейским клубам

Председатель совета директоров московского "Динамо" Александр Ивлев высказался о возможном переходе Константина Тюкавина в европейский клуб.

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Александр Ивлев заявил, что на данный момент конкретных предложений по трансферу футболиста нет.

"Есть ли предложения по Тюкавину от европейских команд? Европейские скауты постоянно смотрят на наших футболистов. Константин однозначно находится в зоне внимания европейских клубов, но конкретных обсуждений у нас сейчас нет", - сказал Ивлев Sport24.

Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В прошедшем сезоне за клуб нападающий провел 31 матч, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач во всех турнирах. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 17 миллионов евро.