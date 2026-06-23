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Глава "Динамо": Тюкавин находится в зоне внимания европейских клубов

Rusfootball

Председатель совета директоров московского "Динамо" Александр Ивлев высказался о возможном переходе Константина Тюкавина в европейский клуб.

Глава "Динамо": Тюкавин интересен европейским клубам
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Александр Ивлев заявил, что на данный момент конкретных предложений по трансферу футболиста нет.

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"Есть ли предложения по Тюкавину от европейских команд? Европейские скауты постоянно смотрят на наших футболистов. Константин однозначно находится в зоне внимания европейских клубов, но конкретных обсуждений у нас сейчас нет", - сказал Ивлев Sport24.

Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В прошедшем сезоне за клуб нападающий провел 31 матч, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач во всех турнирах. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 17 миллионов евро.

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