Глава "Динамо": Тюкавин интересен европейским клубам

Глава "Динамо": Тюкавин находится в зоне внимания европейских клубов
Председатель совета директоров московского "Динамо" Александр Ивлев высказался о возможном переходе Константина Тюкавина в европейский клуб.
Александр Ивлев заявил, что на данный момент конкретных предложений по трансферу футболиста нет.
"Есть ли предложения по Тюкавину от европейских команд? Европейские скауты постоянно смотрят на наших футболистов. Константин однозначно находится в зоне внимания европейских клубов, но конкретных обсуждений у нас сейчас нет", - сказал Ивлев Sport24.
Константин Тюкавин является воспитанником московского "Динамо". В прошедшем сезоне за клуб нападающий провел 31 матч, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач во всех турнирах. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2030 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 17 миллионов евро.
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Португалия – Узбекистан. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
Килиан Мбаппе: «Месси забивал, забивает и будет забивать. Я думаю о прогрессе Франции, а не о титуле лучшего бомбардира ЧМ. Хочу, чтобы мы прогрессировали как команда»
Роберто Мартинес: «Роналду – икона, пример для подражания, он реагирует как капитан. Нам нужен игрок, создающий свободные зоны. Криштиану в этом преуспевает, статистика подтверждает»