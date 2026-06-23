Тренер Артига рассказал, каких игроков должен подписать «Рубин»

«Пазл, который нужно собрать». Артига рассказал, каких игроков должен подписать «Рубин»
Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал, каких футболистов должен подписать казанский клуб в летнее трансферное окно. По его словам, необходимо восполнить нехватку левоногих игроков.
— По игрокам: нам нужно восполнить недостаток левоногих футболистов. У нас сейчас, по сути, только Константин Нижегородов – игрок-левша. Нам нужны левоногие игроки как оборонительного плана, так и атакующего. Также нужны креативные футболисты, способные нестандартными действиями взломать оборону противника. Это позволит сделать команду более разноплановой, чтобы мы забивали ещё больше голов с игры, с сохранением надёжных действий в обороне.
– Креативные игроки стоят больших денег. Клуб готов вкладывать этим летом серьёзные деньги?
– Безусловно, у нас есть некий бюджет на трансферы. И наша задача – найти хорошее сочетание цены и качества. Плюс есть новый лимит на легионеров, нам нужно обращать внимание и на россиян. Это пазл, который необходимо собрать. Задача непростая, но будем стремиться сделать команду сильнее, — приводит слова Артиги «Бизнес Online».
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Португалия – Узбекистан. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
Килиан Мбаппе: «Месси забивал, забивает и будет забивать. Я думаю о прогрессе Франции, а не о титуле лучшего бомбардира ЧМ. Хочу, чтобы мы прогрессировали как команда»
Роберто Мартинес: «Роналду – икона, пример для подражания, он реагирует как капитан. Нам нужен игрок, создающий свободные зоны. Криштиану в этом преуспевает, статистика подтверждает»