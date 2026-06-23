Тренер Артига рассказал, каких игроков должен подписать «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал, каких футболистов должен подписать казанский клуб в летнее трансферное окно. По его словам, необходимо восполнить нехватку левоногих игроков.

— По игрокам: нам нужно восполнить недостаток левоногих футболистов. У нас сейчас, по сути, только Константин Нижегородов – игрок-левша. Нам нужны левоногие игроки как оборонительного плана, так и атакующего. Также нужны креативные футболисты, способные нестандартными действиями взломать оборону противника. Это позволит сделать команду более разноплановой, чтобы мы забивали ещё больше голов с игры, с сохранением надёжных действий в обороне.

– Креативные игроки стоят больших денег. Клуб готов вкладывать этим летом серьёзные деньги?

– Безусловно, у нас есть некий бюджет на трансферы. И наша задача – найти хорошее сочетание цены и качества. Плюс есть новый лимит на легионеров, нам нужно обращать внимание и на россиян. Это пазл, который необходимо собрать. Задача непростая, но будем стремиться сделать команду сильнее, — приводит слова Артиги «Бизнес Online».