Испанский тренер близок к назначению в «Фулхэм»

«Фулхэм» близок к назначению Арбелоа. Стороны работают на заключительными деталями
Альваро Арбелоа близок к назначению на пост главного тренера «Фулхэма».
Английский клуб и испанский тренер работают над заключительными деталями сделки, сообщает The Athletic.
Ожидается, что Арбелоа и «Фулхэм» подпишут соглашение на три года.
В английской команде Арбелоа заменит Марку Силву. Испанец ранее возглавлял «Реал».
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