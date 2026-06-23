$73.7784.59

«Фулхэм» близок к назначению Арбелоа. Стороны работают на заключительными деталями

Sports.ru

Альваро Арбелоа близок к назначению на пост главного тренера «Фулхэма».

Испанский тренер близок к назначению в «Фулхэм»
© Sports.ru

Английский клуб и испанский тренер работают над заключительными деталями сделки, сообщает The Athletic.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Ожидается, что Арбелоа и «Фулхэм» подпишут соглашение на три года.

В английской команде Арбелоа заменит Марку Силву. Испанец ранее возглавлял «Реал».

Спортс: главные новости
Спортс: главные новости