«Реал» готовится к продаже полузащитника

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари, указав, что руководство «Реала» готово к продаже 26-летнего француза.

Ранее поступали сообщения об интересе к игроку со стороны «Манчестер Юнайтед». Тчуамени присоединился к мадридцам летом 2022 года из «Монако» за 80 миллионов евро. Контракт хавбека с клубом действует до июня 2028 года. По оценкам Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость составляет 70 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Тчуамени провел 49 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. На ЧМ-2026 Тчуамени вышел в стартовом составе сборной Франции в матче против Сенегала (3:1) и отыграл весь матч, однако в следующей игре против Ирака (3:0) на поле не появился.