Экс-футболист Терри недоволен, что не получил шанс временно возглавить «Челси»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри выразил разочарование, что не получил шанс возглавить «Челси».

© Sports.ru

В январе 2026 года лондонцы уволили Энцо Марсеку, после чего исполняющим обязанности главного тренера на два матча стал Калум Макфарлейн, который руководил «Челси» U21.

Пирс Морган предположил, что Терри мог счесть «почти оскорбительным, что они выбрали кого-то настолько неподходящего, настолько непрофессионального, настолько странного, вместо кого-то вроде Джона, учитывая его опыт и тот факт, что в его жилах течет голубая кровь».