«Реал» решил приобрести игрока «Челси»

«Реал» решил подписать Энцо. Переговоры начнутся в ближайшие дни, хавбек «Челси» готов содействовать трансферу (As)
«Реал» в последние несколько часов принял решение предпринять попытки подписать полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса.
Об этом сообщает As.
Мадридский клуб начнет переговоры с лондонцами в ближайшие дни.
Сам 25-летний футболист готов присоединиться к испанской команде, поскольку он уже заявил «Реалу», что сделает все возможное, чтобы трансфер состоялся.
Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью видит в Энцо идеального полузащитника для своего проекта.
Ранее сообщалось, что «Челси» готов продать аргентинца за 120 миллионов фунтов.
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Англия – Гана. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
Дидье Дешам: «Мбаппе способен поднять планку еще выше – очень требователен к себе. Не уверен, что Килиан будет играть до возраста Месси и Роналду, но он будет много забивать»
Мартинес о Роналду: «Лучший пример того, как футболисту концентрироваться на вещах, на которые он способен повлиять: восстановление, подготовка, тренировки»