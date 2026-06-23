«Реал» решил приобрести игрока «Челси»

«Реал» в последние несколько часов принял решение предпринять попытки подписать полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса.

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Об этом сообщает As.

Мадридский клуб начнет переговоры с лондонцами в ближайшие дни.

Сам 25-летний футболист готов присоединиться к испанской команде, поскольку он уже заявил «Реалу», что сделает все возможное, чтобы трансфер состоялся.

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью видит в Энцо идеального полузащитника для своего проекта.

Ранее сообщалось, что «Челси» готов продать аргентинца за 120 миллионов фунтов.