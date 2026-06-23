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Гаджиев: Месси мог бы играть за «Анжи» времён Керимова, если бы проект продолжался

Чемпионат.com

Экс-тренер сборной СССР Гаджи Гаджиев заявил, что капитан сборной Аргентины Лионель Месси мог бы стать игроком махачкалинского «Анжи» времён Сулеймана Керимова, если бы проект продолжал существовать.

Экс-тренер сборной СССР: Месси мог бы играть за «Анжи»
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«Безусловно, Месси мог бы быть [в «Анжи» Керимова, существуй проект в наши дни]. Тем более если сравнить время, оно куда более подходящее сегодня, чем это было в 2013 году. Сейчас более подходящее время для Махачкалы, поскольку сейчас это совершенно другой город, не то, что был 15 лет назад. В то время пришлось Керимову перевозить команду в Москву. Они жили в Москве и играли в Махачкале. Команда была оторвана от города, от республики, это неизбежно должно было закончиться. Сегодня есть возможность базироваться в Махачкале», — приводит слова Гаджиева «РИА Новости».
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В понедельник, 22 июня, Месси оформил дубль в матче чемпионата мира с Австрией (2:0) и стал самым результативным бомбардиром в истории турнира с 18 голами, обойдя немца Мирослава Клозе (16).

В 2011 году Сулейман Керимов стал владельцем «Анжи», и клуб привлёк таких звёзд, как Самюэль Это'О и Роберто Карлос. В сезоне-2012/2013 махачкалинцы выиграли бронзовые медали чемпионата России. Однако позднее финансирование клуба резко сократилось, что привело к уходу лидеров команды и назначению Гаджиева на пост главного тренера.

Летом 2022-го «Анжи» утратил профессиональный статус, но в начале 2025 года было объявлено о возвращении клуба в профессиональный футбол с выступлениями в третьем дивизионе России.

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