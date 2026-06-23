Агент Захаряна прокомментировал слухи об интересе «Краснодара» к футболисту

Агент Захаряна о слухах про интерес «Краснодара» к хавбеку: «Никто не связывался. У них есть такие мысли, возможно, но не могу их комментировать. Арсен – футболист «Сосьедада»
Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к футболисту.
«Mash на спорте» ранее сообщил о том, что «быки» планируют взять Захаряна в аренду с правом выкупа, если полузащитник клуба Эдуард Сперцян покинет команду летом.
«Никто из «Краснодара» с нами не связывался. Не знаю, откуда эта информация взялась. Возможно, у «Краснодара» есть такие мысли, но я не могу их комментировать. Арсен – футболист «Реал Сосьедад». Пока никаких переговоров на эту тему не было», – сказал Геннадий Голубин.
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Кирьяков о России в случае участия на ЧМ-2026: «Можем спокойно играть с командами среднего европейского уровня. Но до топ-сборных как до луны – вообще без шансов»
Дмитрий Кузнецов: «У Португалии есть криштианузависимость. Футболисты, играющие с Роналду, это чувствуют. Он не должен играть весь матч»
Англия – Гана. Онлайн-трансляция начнется в 23:00