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Агент Захаряна о слухах про интерес «Краснодара» к хавбеку: «Никто не связывался. У них есть такие мысли, возможно, но не могу их комментировать. Арсен – футболист «Сосьедада»

Sports.ru

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал информацию об интересе «Краснодара» к футболисту.

Агент Захаряна прокомментировал слухи об интересе «Краснодара» к футболисту
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«Mash на спорте» ранее сообщил о том, что «быки» планируют взять Захаряна в аренду с правом выкупа, если полузащитник клуба Эдуард Сперцян покинет команду летом.

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«Никто из «Краснодара» с нами не связывался. Не знаю, откуда эта информация взялась. Возможно, у «Краснодара» есть такие мысли, но я не могу их комментировать. Арсен – футболист «Реал Сосьедад». Пока никаких переговоров на эту тему не было», – сказал Геннадий Голубин.
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