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Глушаков рассказал, что отказался продавать игровую футболку Лионеля Месси за 2 миллиона рублей

Матч ТВ

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков рассказал «Матч ТВ», что ему предлагали два миллиона рублей за игровую футболку капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Глушаков рассказал, как отказался продавать игровую футболку Месси
© РИА Новости

Глушаков и Месси обменялись футболками в перерыве товарищеского матча сборных России и Аргентины (0:1) в Москве в 2017 году. В понедельник аргентинец оформил дубль в ворота сборной Австрии (2:0) и с 18 мячами стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

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— Вам когда‑нибудь предлагали выкупить футболку Месси?

— Да, один раз предлагали два миллиона рублей.

— А вы?

— Конечно, это мало! Чем больше Месси забивает на чемпионате мира, тем больше растет цена на его футболку (смеется).

— Есть сумма, за которую готовы расстаться с этой реликвией?

— Никогда не задумывался. Пока точно не собираюсь ее продавать, — сказал Глушаков «Матч ТВ».

Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

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