«Реал» предложит «Комо» выкупить игрока

«Реал» планирует активировать опцию выкупа полузащитника Нико Паса за 9 миллионов евро.

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Об этом руководители мадридского клуба собираются сообщить «Комо». Ожидается, что сегодня клубы проведут встречу.

«Реал» предоставит «Комо» возможность выкупить Паса на постоянной основе за 60 миллионов евро.

Если «Комо» откажется, то к борьбе за игрока могут присоединиться и другие клубы.

В прошлом сезоне аргентинец забил 12 голов и сделал 7 передач в 35 матчах Серии А.