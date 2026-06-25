«Реал» предложит «Комо» выкупить игрока

«Реал» предложит «Комо» купить Паса за 60 млн евро. «Мадрид» намерен выкупить хавбека за 9 млн евро
«Реал» планирует активировать опцию выкупа полузащитника Нико Паса за 9 миллионов евро.
Об этом руководители мадридского клуба собираются сообщить «Комо». Ожидается, что сегодня клубы проведут встречу.
«Реал» предоставит «Комо» возможность выкупить Паса на постоянной основе за 60 миллионов евро.
Если «Комо» откажется, то к борьбе за игрока могут присоединиться и другие клубы.
В прошлом сезоне аргентинец забил 12 голов и сделал 7 передач в 35 матчах Серии А.
Майкл Оуэн: «Я говорил, что Роналду сделает хет-трик против Узбекистана. Что ж, ошибся. Он забил всего два! Криштиану мотивирован негативом – это позитив для Португалии»
Упамекано об игре против Холанда: «Он невероятно быстр, немного похож на Мбаппе. За ним всегда нужно следить, ему не нужно касаться мяча 50 раз, понадобится 2-3 касания»
Клопп о Месси: «Люди говорят: «Он ходит пешком». А я говорю: «Он изучает поле». Лео знает: сейчас я здесь, сейчас справа, сейчас в центре. Он в нужном месте в решающий момент – так могут не все»