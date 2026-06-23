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Инкапиэ интересен «Реалу». Моуринью хочет приобрести левоногого центрального защитника (ESPN)

Sports.ru

Защитник «Арсенала» Пьеро Инкапиэ входит в сферу интересов «Реала», сообщает ESPN.

Защитник «Арсенала» интересен «Реалу»
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Главный тренер мадридского клуба Жозе Моуринью хочет усилить состав левоногим центральным защитником, способным играть и на позиции крайнего защитника.

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Однако сделка может оказаться сложной, потому что футболист принадлежит «Байеру».

Прошедший сезон Инкапиэ провел в лондонском клубе на правах аренды. Но у «канониров» есть обязательство выкупить игрока за 45 миллионов фунтов.

Статистику выступлений эквадорца можно изучить по ссылке.

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