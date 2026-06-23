Назван фаворит на пост главного тренера сборной Италии

Антонио Конте является фаворитом на пост главного тренера сборной Италии после назначения нового глава Федерации футбола страны.

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Ранее президентом организации стал Джованни Малаго, прежде работавший главой Национального олимпийского комитета Италии (CONI) и являющийся членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Как пишет La Gazzetta dello Sport, Антонио Конте опережает Роберто Манчини в списке фаворитов на должность главного тренера сборной Италии.

Также сообщается, что техническим директором национальной команды может стать Паоло Мальдини.

Ранее итальянскую сборную тренировал Дженнаро Гаттузо, который был уволен после невыхода на ЧМ-2026.