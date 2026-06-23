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«Роналду пять раз выигрывал «Золотой мяч». Диванные эксперты, критикующие его, не разбираются в футболе». Бородюк о Криштиану

Sports.ru

Бывший ассистент главного тренера сборной России Александр Бородюк прокомментировал критику в адрес нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду

Бородюк высказался о критике в адрес Роналду
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«Роналду пять раз выигрывал «Золотой мяч». Поэтому диванные эксперты, которые критикуют его, наверное, не разбираются в футболе. А то, что касается сборной Португалии, игра зависит от подготовки команды именно к чемпионату в физическом, тактическом и ментальном плане. Сборная не должна зависеть от одного футболиста – здесь огромное значение имеют тренерские решения: какой состав ставить и какие игроки на данный момент лучшие. И по одной игре уже какие-то выводы делать абсолютно неправильно и непрофессионально», – сказал Александр Бородюк.
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