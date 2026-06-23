Криштиану Роналду стал рекордсменом сборной Португалии по числу голов на чемпионатах мира

Нападающий Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром сборной Португалии на чемпионатах мира. Роналду оформил дубль в матче второго тура группового этапа ЧМ‑2026 против команды Узбекистана. На счету 41‑летнего форварда стало 10 голов в 24 матчах на чемпионатах мира, по этому показателю он обошел Эйсебио (9 мячей в 6 играх). В матче Португалия — Узбекистан идет первый тайм, счет — 3:0 в пользу португальцев. Прямую трансляцию игры смотрите в эти минуты на телеканалах «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР и «Матч! Футбол 1», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.