Кирьяков считает, что новый рекорд Роналду на ЧМ нереально побить

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Рекорд португальского нападающего Криштиану Роналду по голам на шести чемпионатах мира практически нереально побить, шанс может быть только у французского форварда Килиана Мбаппе. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков.

Ранее ТАСС сообщал, что Роналду забил два мяча в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Узбекистана и стал первым футболистом, отличившимся на шести мировых первенствах. Идет второй тайм, счет - 3:0 в пользу португальцев.

"Целая россыпь рекордов на чемпионате мира, Лионель Месси стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира, Роналду стал забивать, несмотря на критику после первого матча. Сегодня как раз заработала связка с остальными партнерами, они заиграли так, как аргентинцы играли для Месси. Португальцы же заиграли для Роналду. Он забил важные голы для себя и команды, - сказал Кирьяков. - Роналду - профессионал высокого уровня, у него свои реабилитологи, тренеры по физподготовке, куча тренажеров дома, которые позволяют держать себя в форме. Честно, по Месси сомневаюсь, а Роналду вполне может сыграть еще на одном чемпионате мира, исходя из его профессионального образа жизни, во многом отказывая себе, чтобы играть как можно дольше".

"Вообще приятно смотреть, рядом и Лука Модрич, может, он сегодня забьет. Ветераны показывают высокий уровень и класс, видно, что серьезно готовились к чемпионату мира, не хотят отпускать марку звезды. Это восхитительно. Хотя понятно, что у сборной Узбекистана не такой высокий уровень, но это не уводит в сторону. Роналду и Месси - те люди, на которых должны равняться остальные футболисты, стараться вести такую же профессиональную жизнь. Я думаю, что побить новый рекорд Роналду практически нереально. Сейчас уйдет это поколение, после них особо никого нет, может быть, Килиан Мбаппе. Если он будет так же профессионально к себе относиться, будет такой шанс. А так, больше никого", - добавил Кирьяков.

Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии с декабря 2022 года, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и испанский "Реал". Роналду пять раз завоевывал "Золотой мяч".

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.