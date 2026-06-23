Джикия перейдет в «Локомотив» и будет зарабатывать 3 млн рублей в месяц («Мутко против»)
Георгий Джикия расторгнет контракт с «Антальяспором» и продолжит карьеру в «Локомотиве».
По данным телеграм-канал «Мутко против», в ближайшее время 32-летний защитник должен пройти медосмотр для московского клуба.
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Джикия задумывался об уходе из турецкой команды из-за задержек зарплаты. Экс-капитан «Спартака» договорился с руководством «Антальяспора» и может покинуть клуб в качестве свободного агента.
Также сообщается, что зарплата Джикии в «Локомотиве» будет составлять чуть более 3 миллионов рублей в месяц + бонусы.