Джикия перейдет в «Локомотив» и будет зарабатывать 3 млн рублей в месяц

Георгий Джикия расторгнет контракт с «Антальяспором» и продолжит карьеру в «Локомотиве».

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По данным телеграм-канал «Мутко против», в ближайшее время 32-летний защитник должен пройти медосмотр для московского клуба.

Джикия задумывался об уходе из турецкой команды из-за задержек зарплаты. Экс-капитан «Спартака» договорился с руководством «Антальяспора» и может покинуть клуб в качестве свободного агента.

Также сообщается, что зарплата Джикии в «Локомотиве» будет составлять чуть более 3 миллионов рублей в месяц + бонусы.