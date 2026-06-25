ФИФА допустила Россию к ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила российским сборным юношей и девушек до 15 лет (U-15) участвовать в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

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ФИФА одобрила проведение чемпионата мира и фестиваля для юношей и девушек до 15 лет в 2026 году в Азербайджане. В первом турнире смогут участвовать команды всех членов ФИФА. Он пройдет с 22 по 31 октября.

Второй турнир, запланированный на 2027 год, будет только для девушек. С 2028 года ФИФА пригласит все ассоциации-члены к участию в двух отдельных соревнованиях - для юношей и девушек.

Из сообщения следует, что российские команды смогут выступить на этих турнирах. В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок из-за событий на Украине.

Ранее целый ряд международных спортивных федераций начали допускать российских атлетов к турнирам, в том числе и с национальной символикой. Россияне уже завоевали ряд наград.