Представитель Георгия Джикии в Турции сообщил о разрыве контракта с «Антальяспором

Футбольный агент Малик Арутюнов, специализирующийся на турецком трансферном рынке и представляющий интересы защитника Георгия Джикии, сообщил о разрыве контракта с футболиста «Антальяспором».

«По обоюдному согласию сторон Георгий Джикия и «Антальяспор» расторгли контракт. Команда вылетела, у него ещё год контракта. Георгий не захотел играть в Первой Турецкой лиге, хотя она очень сильная. Джикия отказался от зарплаты за следующий сезон. В ближайшее время закроют задолженности за несколько месяцев. Джикия уже свободный агент. На счёт «Локомотива» мне ничего не известно. Лучше спросить у самого Георгия. Я отвечал за его пребывание в Турции. Всё что мы должны были сделать — всё сделали. Жалко, что «Антальяспор» вылетел. Столько тренеров поменяли… Сами Угурлу оказался профнепригодным. Решения Угурлу привели к плачевному результату», — сказал Арутюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Джикия, с высокой долей вероятности, расторгнет контракт с «Антальяспором» и продолжит свою карьеру в «Локомотиве».

Джикия выступал за турецкий клуб с 2025 года.

Георгий Джикия известен по выступлениям в чемпионате России за «Амкар», московский «Спартак» и Химки.