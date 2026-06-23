Представитель Георгия Джикии в Турции сообщил о разрыве контракта с «Антальяспором
Футбольный агент Малик Арутюнов, специализирующийся на турецком трансферном рынке и представляющий интересы защитника Георгия Джикии, сообщил о разрыве контракта с футболиста «Антальяспором».
«По обоюдному согласию сторон Георгий Джикия и «Антальяспор» расторгли контракт. Команда вылетела, у него ещё год контракта. Георгий не захотел играть в Первой Турецкой лиге, хотя она очень сильная. Джикия отказался от зарплаты за следующий сезон. В ближайшее время закроют задолженности за несколько месяцев. Джикия уже свободный агент. На счёт «Локомотива» мне ничего не известно. Лучше спросить у самого Георгия. Я отвечал за его пребывание в Турции. Всё что мы должны были сделать — всё сделали. Жалко, что «Антальяспор» вылетел. Столько тренеров поменяли… Сами Угурлу оказался профнепригодным. Решения Угурлу привели к плачевному результату», — сказал Арутюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что Джикия, с высокой долей вероятности, расторгнет контракт с «Антальяспором» и продолжит свою карьеру в «Локомотиве».
Джикия выступал за турецкий клуб с 2025 года.
Георгий Джикия известен по выступлениям в чемпионате России за «Амкар», московский «Спартак» и Химки.
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