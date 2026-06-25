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"Он уже года три не защитник". Пономарёв раскритиковал переход Джикии в "Локомотив"

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Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв скептически оценил переход Георгия Джикии в "Локомотив".

Экс-футболист ЦСКА раскритиковал переход Джикии в "Локомотив"
© Global Look Press

Ветеран армейского клуба заявил, что не понимает, почему московская команда решила подписать опытного защитника.

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- Я удивляюсь, как Джикия оказался в "Локомотиве". Он уже года три не защитник. Когда он за "Спартак" играл, я всё время удивлялся, как так можно, потому что он даже мячи отнимать не умеет, - цитирует эксперта "Советский спорт".

32-летний футболист пополнил состав "железнодорожников" на правах свободного агента, подписав контракт сроком на один год.

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