Сестра Роналду выложила фото в старой форме португальца

Сестра Криштиану Роналду, Катя Авейру, после победы над Узбекистаном высказалась о гордости за брата.

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Сборная Португалии разгромила узбекскую команду (5:0) во 2-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи.

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