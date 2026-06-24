Сестра Роналду выложила фото в старой форме португальца

Сестра Роналду Катя выложила фото в старой форме португальца: «На ней остался след травы и пота бойца, страстно любящего футбол и родину. Мы вместе, мой брат, моя кровь»
Сестра Криштиану Роналду, Катя Авейру, после победы над Узбекистаном высказалась о гордости за брата.
Сборная Португалии разгромила узбекскую команду (5:0) во 2-м туре ЧМ-2026. 41-летний форвард отметился дублем и был признан лучшим игроком встречи.
«С тобой до самой смерти и после, в вечность. Мы вместе, мой брат, моя кровь. Наша гордость. Та же самая футболка, которая до сих пор хранит его запах (запах борьбы и решимости). На ней остался след травы и пота бойца, человека, страстно любящего футбол, преданность делу и родину», – написала Катя Авейру.
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Сестра Роналду Катя выложила фото в старой форме португальца: «На ней остался след травы и пота бойца, страстно любящего футбол и родину. Мы вместе, мой брат, моя кровь»
Ибрагимович стал работником месяца на Fox Sports. Награду вручили в эфире во время обсуждения матча Панама – Хорватия
«Последний месяц нашей дружбы». Вингер «Атлетико» Баэна выложил фото с Кукурельей, перешедшим в «Реал»
Сестра Роналду Катя выложила фото в старой форме португальца: «На ней остался след травы и пота бойца, страстно любящего футбол и родину. Мы вместе, мой брат, моя кровь»