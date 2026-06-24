Агент Дзюбы оценил карьерные перспективы нападающего

Леонид Гольдман, представитель Артема Дзюбы, высказался о карьерных перспективах нападающего.

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В мае 37‑летний Дзюба стал свободным агентом, последние два сезона футболист играл за «Акрон».

– В начале июня Дзюба отдыхал в Турции, играл в волейбол с Александром Овечкиным. Артем остался доволен временем, проведенным в такой компании?

– Там было много футболистов и хоккеистов, тех, кто и сейчас продолжает играть в КХЛ и НХЛ. Артем активно провел это время, играл в волейбол, в теннис. Все видели видео, как они в паре с Овечкиным выиграли организованный там турецкий суперкубок по пляжному волейболу.

Из отпуска Артем вернулся даже с меньшим весом, чем было до отдыха. Это как раз говорит о том, что он вел активный образ жизни, не нарушал режим. Мы с ним разговаривали, Артем остался очень доволен отдыхом. Все ребята пожелали ему не заканчивать карьеру и продолжать играть там, где ему будет комфортно. Над этим и работаем сейчас.

Последний сезон Артем завершил на первом месте в РПЛ по целому ряду показателей среди всех футболистов. Это говорит о том, что при правильном использовании он все еще может приносить огромную пользу любой команде РПЛ. Понятно, что если это будет серьезный клуб, то он готов получать меньше игрового времени, где‑то помогать со скамейки, быть лидером в раздевалке и примером для молодых. А все эти басни про токсичность Дзюбы, когда он не играет постоянно, не имеют ничего общего с действительностью. Нужно понимать, о каком периоде его игровой карьеры мы говорим, а не делать огульных высказываний, которые я вижу у определенных коллег, – заявил Гольдман.