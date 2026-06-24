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Махачкалинское "Динамо" отказалось отпускать футболиста в другой клуб РПЛ

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Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов ответил на вопрос о будущем Хуссема Мрезига.

"Динамо" Мх отказалось отпускать игрока в другой клуб РПЛ
© ФК "Динамо" Махачкала

По словам Газизова, Мрезига хотел приобрести клуб РПЛ.

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- За Мрезигом приходил один клуб РПЛ, но мы отказались его продавать. Это важный игрок для нас. Какой клуб? Оставлю это без комментариев, - цитирует Газизова "РБ Спорт".

Хуссем Мрезиг выступает за махачкалинское "Динамо" с июля 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 63 матча и отметился пятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Контракт 26-летнего полузащитника с махачкалинцами рассчитан до лета 2027 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость алжирца в 1,2 миллионов евро.

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