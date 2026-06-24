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В «Динамо» Мх раскрыли реальную причину ухода Табидзе

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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов раскрыл реальную причину ухода защитника Джемала Табидзе. По словам функционера, клуб и игрок не договорились по условиям нового контракта. При этом Табидзе договорился о переходе в другой клуб.

В «Динамо» Мх раскрыли реальную причину ухода защитника
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«Джемал, к сожалению, покинул «Динамо». Мы хотели продлить с ним контракт. Он хотел других условий. И достиг соглашения с другим клубом, который смог их ему предложить. Мы, к сожалению, в этой гонке участвовать не можем», — цитирует Газизова пресс-служба клуба.
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За махачкалинское «Динамо» грузинский защитник отыграл два сезона, на его счету 55 матчей во всех турнирах.

В прошедшем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло 14-е место, набрав 26 очков. В переходных матчах за право участия в турнире на следующий сезон махачкалинская команда победила екатеринбургский «Урал» (1:0, 2:0).

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