В «Динамо» Мх раскрыли реальную причину ухода защитника

В «Динамо» Мх раскрыли реальную причину ухода Табидзе
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов раскрыл реальную причину ухода защитника Джемала Табидзе. По словам функционера, клуб и игрок не договорились по условиям нового контракта. При этом Табидзе договорился о переходе в другой клуб.
«Джемал, к сожалению, покинул «Динамо». Мы хотели продлить с ним контракт. Он хотел других условий. И достиг соглашения с другим клубом, который смог их ему предложить. Мы, к сожалению, в этой гонке участвовать не можем», — цитирует Газизова пресс-служба клуба.
За махачкалинское «Динамо» грузинский защитник отыграл два сезона, на его счету 55 матчей во всех турнирах.
В прошедшем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги «Динамо» заняло 14-е место, набрав 26 очков. В переходных матчах за право участия в турнире на следующий сезон махачкалинская команда победила екатеринбургский «Урал» (1:0, 2:0).
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