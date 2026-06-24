Экс‑игрок «Локомотива» дважды мог перейти в «Зенит»

Бывший защитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал в интервью «Матч ТВ», что дважды мог перейти в петербургский «Зенит» по ходу карьеры.

24 июня Сенникову исполнилось 50 лет. Вместе с московским «Локомотивом», за который он выступал с 2000 по 2010 год, игрок дважды становился чемпионом России и три раза выигрывал Кубок страны. Сенников родился в Санкт‑Петербурге и является воспитанником «Зенита».

— Главные годы карьеры у вас прошли в «Локомотиве», хотя вы и являетесь воспитанником «Зенита». Есть недосказанность внутренняя, что за родной клуб так и не сыграли?

— Но меня же два раза звали в «Зенит». Я сделал свой выбор сам. Агентов тогда практически не было, потому я напрямую с тренерами общался. Сперва была возможность, когда пошел в петербургский «Локомотив». «Зенит» звал в дубль к себе. Но выбрал «Локомотив», так как там была возможность в Первой лиге играть, а не на молодежном уровне. И не жалею, так как сразу стал играть. В первом же сезоне 36 игр в Первой лиге провел, буквально только выйдя из школы. Мне 19 лет тогда только было, и я никакой дубль не проходил.

И после этого успешного периода как раз позвали и «Зенит», и ЦСКА. И когда Павел Федорович Садырин пригласил в ЦСКА, я к нему домой приезжал разговаривать на Фрунзенскую. Там и решали. Наверное, выбор в пользу ЦСКА сделал как раз из‑за Садырина. Все‑таки я и в футбол пришел в 1985 году, из‑за того, что в 1984‑м «Зенит» стал чемпионом при Садырине. Хотя в «Зените» и всегда хотелось играть, все‑таки я воспитанник ленинградского футбола — все петербургские мальчишки хотят выступать за «Зенит». Но ты в моменте принимаешь решение, тебе нужно дальше как‑то идти, — сказал Сенников «Матч ТВ».