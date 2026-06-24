Игрок "Зенита" раскрыл, как относится к опозданиям Вендела

Нападающий "Зенита" Максим Глушенков высказался об опозданиях Вендела.

© ФК "Зенит"

По словам Глушенкова, ему безразлично, опаздывает ли Вендел на сборы.

- Кому-то это, может, и не нравится, но лично мне на это наплевать. Это его личное дело и причины. Приехал позже, заплатил за свое отсутствие, и все. А на тренировках и играх он полностью выкладывается, - цитирует Глушенкова "CЭ".

Ранее стало известно, что полузащитник петербургского "Зенита" Вендел не приехал вовремя на летние сборы команды. Ранее бразилец опоздал на зимние сборы сине-бело-голубых и был оштрафован на 500 тысяч евро.

В минувшем сезоне Вендел провел за петербуржцев во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи. Контракт 28-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года, его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.