Игрок "Зенита" раскрыл, как относится к опозданиям Вендела

Футболист "Зенита" рассказал, как относится к опозданиям Вендела на сборы
Нападающий "Зенита" Максим Глушенков высказался об опозданиях Вендела.
По словам Глушенкова, ему безразлично, опаздывает ли Вендел на сборы.
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- Кому-то это, может, и не нравится, но лично мне на это наплевать. Это его личное дело и причины. Приехал позже, заплатил за свое отсутствие, и все. А на тренировках и играх он полностью выкладывается, - цитирует Глушенкова "CЭ".
Ранее стало известно, что полузащитник петербургского "Зенита" Вендел не приехал вовремя на летние сборы команды. Ранее бразилец опоздал на зимние сборы сине-бело-голубых и был оштрафован на 500 тысяч евро.
В минувшем сезоне Вендел провел за петербуржцев во всех турнирах 30 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи. Контракт 28-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2029 года, его рыночная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
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