Испанский комментатор высказался о будущем Альвареса

Испанский тележурналист и спортивный комментатор Хосеп Педрероль высказался о будущем Хулиана Альвареса.

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Ранее нападающий сборной Аргентины в интервью после матча с Австрией на ЧМ-2026 (2:0) заявил, что хочет уйти из «Атлетико»: «Так будет лучше для всех – я уже обсудил это с людьми в клубе. Хочу осуществить мечту».

Сообщалось, что «Барселона» может предложить около 130 миллионов евро за форварда. В начале июня «матрасники» отказались продать игрока «Реалу» за 150 млн евро.