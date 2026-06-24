Испанский комментатор высказался о будущем Альвареса

Испанский тележурналист Педрероль об Альваресе: «В «Реале» мне сказали: «Атлетико» продаст его нам»
Испанский тележурналист и спортивный комментатор Хосеп Педрероль высказался о будущем Хулиана Альвареса.
Ранее нападающий сборной Аргентины в интервью после матча с Австрией на ЧМ-2026 (2:0) заявил, что хочет уйти из «Атлетико»: «Так будет лучше для всех – я уже обсудил это с людьми в клубе. Хочу осуществить мечту».
Сообщалось, что «Барселона» может предложить около 130 миллионов евро за форварда. В начале июня «матрасники» отказались продать игрока «Реалу» за 150 млн евро.
«В «Реале» мне сказали: «Атлетико» продаст его нам», – заявил Педрероль в программе El Chiringuito de Jugones.
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Сестра Роналду Катя выложила фото в старой форме португальца: «На ней остался след травы и пота бойца, страстно любящего футбол и родину. Мы вместе, мой брат, моя кровь»