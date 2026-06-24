Глушенков назвал клуб, благодаря которому РПЛ стала интереснее

Нападающий петербургского «Зенита» Максим Глушенков высказался о противостоянии с «Краснодаром» в Российской Премьер-Лиге.

«Нравится ли мне, когда есть сильные конкуренты? Да, я рад. Если сейчас посмотреть на отставание третьего места от первого и второго — оно составляет больше десяти очков. И если бы не было «Краснодара», такой отрыв был бы между золотом и серебром. Поэтому благодаря им чемпионат стал интереснее», — приводит слова Глушенкова «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2025/2026 «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ с 68 очками и стал чемпионом в 11-й раз в своей истории. «Краснодар» финишировал вторым с 66 баллами, а на третьей строчке оказался московский «Локомотив» (53).

Ранее в своём интервью Максим Глушенков рассказал, следил ли он за игрой Матвея Сафонова в Лиге чемпионов. «Пари Сен-Жермен» в минувшем сезоне стал обладателем этого трофея, победив в финале лондонский «Арсенал» (1:1, 4:3 по пенальти), а российский голкипер парижан отыграл весь матч.