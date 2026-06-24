Выяснилось, где может продолжить карьеру игрок "Динамо" Нгамале

Стало известно, куда может перейти футболист "Динамо" Муми Нгамале.

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По информации источника, Муми Нгамале покинет "Динамо" на правах свободного агента и присоединится к клубу из высшего дивизиона Саудовской Аравии.

Нгамале выступал за бело-голубых с сентября 2022 года, всего он провел за столичный клуб во всех турнирах 117 матчей и записал на свой счет 21 забитый мяч и 17 результативных передач. Его контракт с "Динамо" истекает в конце июня текущего года и не будет продлен, рыночная стоимость 31-летнего камерунца оценивается порталом Transfermarkt в 2,5 миллионов евро.